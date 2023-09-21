شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب محافظة كهرمان مرعش فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الخميس، أن زلزالا قويا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذى وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلى لـ تركيا فى منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.