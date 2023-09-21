شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير جوى لمحور عمرو بن العاص الجديد.. يربط شمال الجيزة بجنوبها ويقطع شارعى الهرم وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" تصويراً جويًا لمحور عمرو بن العاص الجديد، ثاني محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر.

وأوضحت المحافظة أن المحور يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

وأشارت إلى أن المحور يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم، ويتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

وأوضحت المحافظة أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بالمحافظة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم فى خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.