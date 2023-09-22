شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا السابق: ممتنون لمصر رئيسا وشعبا على دعم بلادنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير خارجية ليبيا السابق محمد الهادي الدايري، الخميس، عن امتنان الشعب الليبي بما قدمته وما ستقدمه الدولة المصرية رئيسا وحكومة وشعبا تجاه أبناء الشعب الليبي عقب كارثة درنة، مؤكدا أن ما قامت به مصر ليس غريبا بالدعم البحري والجوي والبري لليبيين، مشيدا بالعمل المضنى الذي تقوم به الفرق المصرية.

وطالب وزير خارجية ليبيا السابق في حوار لتليفزيون ”الخليج 365” باستمرار مصر في دعم جهود الإنقاذ والإغاثة واستقرار الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك للذهاب لتشكيل حكومة وتلبية مطالب الشعب بإجراء الانتخابات تخرج ليبيا من حالة عدم الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

ولفت إلى حاجة أبناء الشعب الليبي الإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة لحين الانتهاء من انتشال ودفن الموتى، مضيفا "نحن على أبواب شتاء قارس في منطقة الجبل الأخضر ودرنة جزء منه."

وأوضح أن الدعوات لمؤتمرات إعادة إعمار درنة سابقة لأوانها حيث التركيز أولا على مواجهة الكارثة والاستجابة لها على أن يكون التوجه لإعمار مدينة درنة وهو مطلع شعبي وحيوي هام بعد انتهاء فرق الإنقاذ والإغاثة من عملها.