ختام النشاط الصيفي لقصور الثقافة.. أطفال بشاير الخير يزورون العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر :

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الخميس، زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة لعدد 45 طفلا من أطفال مدينة بشاير الخير 1-2، بمناسبة ختام النشاط الصيفي بالإسكندرية، ضمن خطة التنمية الثقافية للأطفال بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المدينة قام خلالها عدد من المهندسين بتعريف الأطفال بالأماكن الشهيرة وكيفية تصميم المباني الواقعة بها، وذلك برفقة العميد أحمد عبد العزيز، مدير المدينة، د.جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، د.لمياء الشافعي مدير جمعية أبناؤنا فى عيوننا الكشفية.

وشهدت الجولة لقاء توعويا لمدير المدينة مع الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، دار حول مدينة العلمين وكيف تم تطويرها لتصبح واحدة من أهم المقاصد السياحية، خاصة مع طبيعة المناخ المعتدل الذي تتمتع تلك المدينة الساحلية التراثية.

وحرص الأطفال خلال الجولة على التقاط الصور التذكارية داخل المدينة، بحضور عبير عمرو مسئول العلاقات العامة والمشرف على النشاط المقام ضمن خطة فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

كما تفقد الأطفال كلا من الممشى السياحي، المنطقة الترفيهية، المسجد، وميدان المسلة، وخلال الجولة قامت د. جيهان حسن بتعريف الأطفال بمفهوم التراث وأنواعه مع شرح أهميته، وطرق الحفاظ عليه، بينما تناولت الكاتبة مروة الحمامصي الأهمية التاريخية للمسلات المصرية، وكيف استخدمها المصريون القدماء كرمز معماري وديني.