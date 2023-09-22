المشرف على ملتقى "أهل مصر" بالعريش: فرصة لكل شاب ليبدع وينتج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرضا للكتاب يضم أحدث إصداراتها، بقصر ثقافة العريش ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر "أهل مصر" المقام لشباب المحافظات الحدودية" البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، أبو رماد، شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادى الجديد، مطروح وشباب الأسمرات" القاهرة".

يضم المعرض مجموعة متنوعة من السلاسل والمجموعات القصصية منها سلسلة "آفاق عالمية، روائع الأدب، أصوات أدبية، روائع المسرح العالمي، الذخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق السينما، حكاية مصر، إبداعات، الثقافة العلمية، بالإضافة إلى مجموعة طه حسين وكتابات نقدية وكتب الدراسات الشعبية والفن التشكيلي، وإصدارات النشر الإقليمي، كما يشتمل المعرض على عدد من مجلات قطر الندى التي تناسب الأطفال بدءا من ثلاث سنوات بأسعار مخفضة للجمهور.

وبجانب المعرض تقدم مجموعة متميزة من مشغولات الحرف البيئية والتراثية كالحلي، الحقائب الجلدية ومفارش الخيامية، وعدد من المنتجات اليدوية نتاج ورش نادي المرأة التي تم تنفيذها بالقصر، ومنها الكليم السيناوي، والخوص، والتطريز البدوي.

وافتتحت فعاليات المعرض بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. هالة الطلحاتي، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، وتغريد كامل مدير عام التسويق، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وحنان حسن مدير عام قياس الرأي الثقافي.

من جانبه دعا المخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، الشباب إلى رفع أصواتهم لكى يسمعهم العالم موضحا أن الهدف من الملتقي هو تنمية المواهب الشبابية وإظهار الأفكار المدفونة بداخلهم مؤكدا على أن هذا الأسبوع هو فرصة لكل شاب ليبدع وينتج ويفيد ويستفيد.

وأضاف السيد: إن أسبوع العريش سيضم ورشتين يشاركوا لأول مرة في مشروع أهل مصر هم ورشة الديكوباج وورشة الرسوم المتحركة، إلى جانب حرفة النحاس والخيامية والصدف والحلى والمشغولات الجلدية وقشرة الخشب بالإضافة إلى ورشة الدراما المسرحية وورشة الفنون الشعبية.

وأشار السيد إلى أن أسبوع العريش سوف يتضمن العديد من الزيارات منها مينا العريش ومدينة الشيخ زويد

شارك في أسبوع العريش مجموعة من المدربين الأكفاء لكل حرفة وورشة مثل دكتور ماجد حماد فى حرفة المشغولات الجلدية والدكتور محمد غالب فى حرفة الحلى والمخرج شاذلي فرح فى ورشة الدراما المسرحية، وورشة الفنون الشعبية مع سمر القصاص والديكوباج تحت إشراف رانيا المهدي، وورشة النحاس والصدف مع جلال عبد الخالق، والخيامية مع سماح فاروق .

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.