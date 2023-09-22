انضمام صندوق رعاية المبتكرين كشريك استراتيجي لمسابقة NASA Space Apps Cairo

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انضمامه كشريك إستراتيجي لمسابقة NASA Space Apps Cairo في نسختها التاسعة، والتي تنظمها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة سوف تستضيف فعاليات هذه المسابقة يومي 5 و6 أكتوبر القادم، مؤكدًا أن المسابقة تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا.

كما أشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم إقامة معسكر تدريبي