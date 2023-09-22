"أحمد" يطلب فسخ زواجه: "اتأخرت في شراء طلبات اتصلت بالنجدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقام "أحمد" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس طلب فيها بفسخ عقد الزواج من زوجته مبرر طلبه:"اتأخرت على زوجتي في شراء الطلبات من السوبرماركت طلبت لي النجدة".

قال "أحمد" في دعواه رقم 802 لسنة 2023: "تزوجت منذ 4 سنوات من مُدرسة وربنا رزقنا بطفله والمشكلة التي أعاني منها سلوكيات زوجتي السيئة وصوتها العالي وعلى أقل موقف تتشاجر معي وتسبني بألفاظ خارجة وتسمع بنا الجيران غير أنها لا بتعرف تطبخ ولا تعلم أي شيء عن شغل البيت حتى أم فاشلة لا تعرف أن تراعي طفلتنا".

وأضاف الزوج: "زوجتي استغلالية جدا بعد وفاة والدي ورثت فطلبت أن أعطيها نصف ورثي وهددتني لو رفض سوف تحرمني من طفلتي وأنا متعلق بابنتي وأعطيتها نصف ورثي غير أنها غيرت كل عفش البيت على حسابي بالرغم أنه جديد غير أنها لم تستغل فلوسي فقط بل بتستغل منصبي في الشغل وكل يوم تتشاجر مع زملائها في المدرسة وتهددهم أن زوجها هيحبسهم".

استكمل "أحمد": "كانت نهاية الفضايح عندما طلبت زوجتي أن اشتري لها طلبات من السوبرماركت اتأخرت عليها وكنت ناسي الموبايل في الشغل فطلبت النجدة وبلغت أن زوجها ظابط و مفقود وعند عودتي إلى المنزل فوجئت برجال من الشرطة يأخذوا أقوال زوجتي ولما فاض بي الكيل تركت لها المنزل ولجأت إلي محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد الزواج من زوجتي لا تزال منظورة حتى الآن".