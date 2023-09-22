شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 22/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 16: 4

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:11

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:53

موعد صلاة العصر 4:21

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11

موعد صلاة الظهر 12:44 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 12:36

موعد صلاة العصر 4:03 م

وقت صلاة المغرب 6:42 م

وقت صلاة العشاء 7:57 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 08: 4

موعد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:01