شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبرا غدا لمدة 14 ساعة لتحويل مسار خطى مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، وذلك غدا السبت الموافق 23 سبتمبر، لمدة 14 ساعة، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء، لتحويل مسار خطى مياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه سيتم توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع، وأنه لطلبها الاتصال بالخط الساخن للشركة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال الفنية، والتأكد من جودة وصلاحية المياه للاستعمال.

وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيراً إلى أن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف م3/يوم، وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل، واعتمادها من لجنة التفتيش.