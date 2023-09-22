شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 8 مساجد اليوم منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (8) مساجد اليوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (183) مسجدًا، منها (132) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(51) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة

مديرية أوقاف أسيوط

2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط

3. عوني – خارفة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الدقهلية

5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

3. الفتح – الواحات البحرية