شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن التعاقد على شراء 63 ألف طن زيت طعام مستورد استعدادا لشهر رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر .

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب أخر حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ8 جنيهات وسكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه.