شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية قبل انطلاق العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأنشطة الطلابية جزءا لا يتجزأ من الدراسة في الجامعة، حيث تُشرك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية وتعزز الانتماء لديهم، كما تدعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بالجامعات.

1- وضع خطط وبرامج النشاط.

2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.

3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة.

4- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة للممارسة النشاط.

5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.

6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبهم.

7- ترشيح 3 من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.

يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.