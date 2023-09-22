شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت الملك" أحدث مبادرات الزواج فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تهتم الكنيسة الأرثوذكسية بكل رعاياها فى كل ربوع مصر والوطن العربى والمهجر، وخصوصا إيبارشيات الوجه القبلى، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالى 30 إيبارشية.

وحول مبادرة بنت الملك التي تعتبر أحدث مبادرات الزواج بالكنيسة، قال القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إن الأسر غير القادرة على تجهيز بناتها للزواج تلجأ للكنيسة وتطلب مساعدتها، مبينا أن الكنيسة لديها قاعدة بيانات لجميع الرعايا من أول رب الأسرة حتى الطفل، ونبحث كل البيانات، وبعد ذلك تتلقى الدعم من خلال لجنة البر التى أسسها قداسة البابا شنودة الثالث، ومستمرة هذه اللجنة فى تزايد وازدهار عن طريق إعطاء الأموال للأسر.

ولفت إلى تفكير الكنيسة أن يكون للفتاة دفتر خاص بها وخاص بزواجها، ووقع الأنبا يوليوس ووزيرة التضامن نيفين القباج اتفاقية بحضور قداسة البابا تواضروس لفتح دفاتر توفيرمن خلال بنك ناصر الاجتماعى، حيث يتم فتح أموال بفائدة شهرية ويدعم البنك هذا المشروع، وتنازل عن أى رسوم لفتح الدفاتر، موضحا أنها مبادرة جيدة جدا وشجعت على التواصل مع البنك أكثر وأكثر، وحول سحب المبلغ الخاص المسجل باسم الفتاة أوضح أنها لن يستطيع فتح الدفتر حيث يتم السحب فقط من خلال الكنيسة ويكون بعد تقديم عقد الخطوبة.