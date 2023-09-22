8 شروط لتقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بتنسيق ٢٠٢٣

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة " العربية والأجنبية" وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية عام 2023.

وتنطلق مرحلة تقليل الاغتراب السبت المقبل، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد.