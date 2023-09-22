شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس لضررها على صحة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس كل ما هو شهى صحى لأبنانا، لذلك لا بد أن نعرف ما هى الأشياء التى تضر بصحة أبنائنا ويجب عدم وضعها فى اللانش بوكس، فلا بد أن يحتوى على كل ما هو صحى ومفيد.

وفى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة الممنوع وضعها فى اللانش بوكس:

1- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لضررها بصحة العظام والأسنان.

2- الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات التأثير الضار على صحة الأوعية والشرايين.

3- اللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحه الإنسان.

4- الجبن نباتي الدهن لأنه دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.

5- الفول لسرعة فساده.

6- الحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية.

7- الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للاحتواء على جلوتامات أحادى الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة وتشتت الانتباه والكثير منه يرفع ضغط الدم.