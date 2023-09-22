شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تطلق حملة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- تنظيم حملات وندوات توعية تنسيقا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة فى هذا الشأن.
2- ندوات مماثلة فى مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل، وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهنى لخطة 2023- 2024، لقاءات ومساحات نقاش مع المتدربين لتوعيتهم يثقافة العمل الحر.
3- تنظيم حملات إعلامية فى صورة فقرات تليفزيونية وتقارير مع الشباب والخبراء لإعلاء قيمة العمل.
4- الاهتمام بالتوعية بدور الدولة فى دعم الشباب وعرض نماذج لشباب ناجحين فى العمل الحر.
5- تدريب الشباب مجانا على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير كافة البيانات الخاصة الخاصة بخدمات وزارة العمل التى تقدمها لدعم الشباب فى إقامة مشؤوعات صغيرة.
6- إنشاء فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع شركاء التنمية، حول الإعلاء من قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر.
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