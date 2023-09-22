شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة اعرفها عن حملة وزارة البيئة " شاطئ بلا مخلفات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أيام وبالتحديد بالتوازى مع احتفالات العالم بيوم تنظيف الشواطئ طالعتنا وزارة البيئة، وأعلنت إطلاقها لحملة شاطئ بلا مخلفات، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لمشاركة العالم في الاحتفالات باليوم العالمى، وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة سيتم تعميمها في كل المحافظات الساحلية.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن هذه الحملة، وأهدافها وأماكن إطلاقها والأنشطة المصاحبة لها والعائد منها للحفاظ على البيئة

1- حملة شاطئ بلا مخلفات أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة كأحد مراحل المبادرة الأم "اتحضر للأخضر"

2- حملة شاطئ بلا مخلفات تقوم على تكثيف التوعوية للمواطنين بكافة فئاتهم حول أهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية.

3- حملة شاطئ بلا مخلفات الغرض منها تنظيم حملات نظافة مكبرة على الشواطئ، لجمع المخلفات ومقذوفات البحر ونقلها إلى المدافن الصحية

4- حملة شاطئ بلا مخلفات تتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات وورش عمل لإعادة التدوير ومعارض للمنتجات الحرفية والمعاد تدويرها.

5- حملة شاطئ بلا مخلفات تهدف إلى رفع الوعى البيئى للحفاظ على نظافة الشواطىء المصرية بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

6- حملة شاطئ بلا مخلفات تتضمن شواطىء بلطيم وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ،وأيضا بعض شواطىء الإسكندرية ورأس البر وعلى ضفاف النيل بمحافظتى قنا واسيوط .

7- حملة شاطئ بلا مخلفات تساعد على تعزيز الوعى البيئى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والبرية.

8- حملة شاطئ بلا مخلفات يتحمل الجميع فيها مسئولياته تجاه البيئة والطبيعة

9- حملة شاطئ بلا مخلفات تعتمد على المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات وتقوم على عملية جمع المخلفات وتصنيفها لإعادة تدويرها من اجل تحسين جودة البيئة الساحلية.

10- حملة شاطئ بلا مخلفات تعمل على تعزيزالسياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل.

11- حملة شاطئ بلا مخلفات تسعى الى دعم الأفراد العاملين بكل منطقة لتحسين ممارساتهم في التخلص من المخلفات، وتشجيعهم على إعادة الإستخدام والتدوير

12- حملة شاطئ بلا مخلفات تطلق العنان لتبنى الأفكار المبتكرة و خلق فرص عمل جديدة لهم.

13- حملة شاطئ بلا مخلفات تعمل على تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات والعاملين لديهم على تبنى ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال في تلك المناطق لخلق بيئة نظيفة وحضارية.