"خلصوا عليه ودفنوه في المقابر.. كشف لغز العثور على جثة سائق بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل واقعة مقتل سائق سيارة أجرة وسرقة سيارته ودفنه بمقابر الخليفة وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة، اشتبهت في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا في سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحة" - بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذي يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمان اعترفا بأنهما اتفقـا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية حيث استقلوا السيارة صحبة المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحياة ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها وأنهما كانا في سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع.



كما تم بارشادهم العثور على جثة المجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.