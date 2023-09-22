"مكبس واسطنبات".. نهاية عصابة تصنيع أقراص الكبتاجون المخدر بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بتصنيع أقراص الكبتاجون المخدر، كما تم ضبط 3 آخرين بحوزتهم حشيس وسلاح ناري في عين شمس.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) لقيامهما بتصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة، وبحوزتهما (مواد كيميائية داخل زجاجات وجراكن مختلفة الأنواع - بودرة تشبه بودرة مخدر الكبتاجون – 2 ماكينة كبس - 2 إسطمبة تستخدم في وضع العلامات على الأقراص – 4 ميزان حساس – كمية من المواد المخدرة وأقراص الكبتاجون - كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة – 2 سيارة – مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية) .

كما تم ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر – سلاح ناري - خزينة بداخلها عدد من الطلقات النارية - ٢ سلاح أبيض - ميزان حساس).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.