شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية على متنها 2583 سائحا والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت العرجاوي أن الباخرة السياحية وصلت إلى الميناء، وسيغادر فوج الباخرة اليوم بعد إتمام جولته السياحية في عدد من المزارات بالإسكندرية والقاهرة.
وأكدت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، أنه تم استقبال الفوج السياحي من قبل أخصائيى السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.
وأشارت مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن الباخرة السياحية Nieuw Statendam قادمة من دولة اليونان وسوف تتجه إلى دولة تركيا، بتوكيل سياحي ابركرومبي، وبتوكيل ملاحي انشكيب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز