شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات المصرية يطالب الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويؤكـد اتحـاد الصناعات المصرية علـى تأييـده الكامـل لترشـح الـرئيس عبـد الفتـاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلـة؛ لاستكمال مسيرة الإنجـازات للقطـاع الصناعي، وجهـوده الحثيثـة تجـاه التنميـة البشـرية وبنـاء الإنسـان، ودعمـه للمشـروعات الصغيرة وريادة الأعمـال، وتشجيع المستثمرين على إقامـة المجمعات الصناعية التـي لـهـا بـالغ الأثر على الاقتصـاد الـوطني، في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطيـة وتشجيعاً للاستثمار.

ويؤيد الاتحـاد سياسـة ورؤيـة الـرئيس عبد الفتـاح السيسـي تجـاه تـوطين الصناعة المصـرية، وتشجيع المنتج المحلـى، والمضـى قـدماً نحـو التنميـة المستدامة المنشـودة، ومواصـلة البنـاء فـي شـتى القطاعـات، والاستمرار فـي تطـوير البنية التحتيـة وإقامـة المشروعات القومية الكبرى التي يشهدها الوطن.