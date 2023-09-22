شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد عقوبة تأخر الطالب عن طابور الصباح ودخول الحصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة الانضباط المدرسى مخالفات المستوى الأول والإجراءات العلاجية الخاصة التى يجب تطبيقها على الطالب فى حالة ارتكابها كالتالى:

- التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره بدون عذر مقبول، يتم توجيه الطالب وإرشاده والتوجيه من قبل المعلم والأخصائى الاجتماعى والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعد التأخير فى حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الأخصائى الاجتماعي لبحث أسباب التأخير ويعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابى على الطالب بعد التكرار .

وأوضحت لائحة الانضباط المدرسى أنه يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية فى ضوء التقرير المعد من الأخصائى الاجتماعى لأخذ أحد الإجراءات التالية:

- تخفيض درجة المستوى السلوك للطالب بما لا يتجاوز 10% وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولى الأمر.

- مخالفة تأخر الطالب عن دخول الحصة بدون عذر مقبول يتم استدعاء ولى الأمر ويتم توجيه الطالب وإرشاده والتوجيه من قبل المعلم والاخصائى الاجتماعى والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعد التأخير فى حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الأخصائى الاجتماعي لبحث أسباب التأخير ويعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابى على الطالب بعد التكرار .

وفى حالة التكرار يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية وتخفيض درجات سلوك بما لا يتجاوز 15%ويسجل غياب حصة، وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 3 أيام مع إخطار ولى الأمر



التعديات



جانب من التعديات



جانب من المخالفات



جانب من مخالفات المستوى الثالث



جانب من مخالفات المستوى



عقوبات الانحرافات



عقوبات الغياب



مخالفات المستوى الأول



مخالفات المستوى الثالث