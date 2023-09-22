وزير الري يتابع أنشطة مركزي "التدريب الإقليمي" و"الإفريقي للمياه والتكيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى ، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge.

وقال وزير الري، إنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN، حيث تم عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة (٢٣) متدرب إفريقي وعدد (٥٥) متدرب مصري وذلك خلال الفترة من ٢ مايو الى ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ ، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة (١٥) من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من (١١ - ٢١) يونيو ٢٠٢٣ .

وأكد "سويلم"، على عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة (٢٠) متدرب إفريقى وعدد (١٥) متدرب مصري خلال الفترة من ٢٤ سبتمبر الى ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣ ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه والمناخ" بمشاركة (٢٠) متدرب إفريقى خلال الفترة من ٢٢ اكتوبر الى ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة (٢٠) متدرب إفريقى خلال الفترة من (١٤ - ٢٥) يناير ٢٠٢٤ .

واستعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذي لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذي يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه في مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب ، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.

وفى إطار تنفيذ المشروع، فقد تم تصميم عدد ٩ برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الإحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب ٣٨٩ متدرب بشكل فعلى ، وعدد ٨٧٥ متدرب عن بعد.

وتم تحت مظلة المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم ٤ يونيو الى ١٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشاركة (٤٠) متدرب، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من ٤ يوليو الى ٢ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة ٤ أسابيع بمشاركة (٥٠) متدرب ، كما ينعقد حالياً دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الى ٩ اكتوبر ٢٠٢٣ بمشاركة (٣٣) متدرب.