رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان عُمق العلاقات بين مصر والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على حكمة القيادتين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتكريس دبلوماسية البلدين، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، في خدمة القضايا العربية ونصرتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في عمان اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة.

كما أكد رئيس مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقة المصرية الأردنية وتميزها على مختلف المستويات، مشيرًا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأشاد بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، مؤكدًا على المكانة الخاصة للأردن وقيادته لدى مصر، لافتًا إلى العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر.