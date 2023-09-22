بسبب الديون.. موظف بالمعاش يقتل سيدة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم بإحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بإقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية، أثار ذلك حفيظته وخاصةً لقيامها بفضحه ، فعقد العزم على التخلص منها ، حيث قام بإستدراجها وإصطحابها فى سيارته إلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بجوار المجرى المائى المشار إليه وإعتدى عليها بسلاح أبيض سكين "تخلص منها بالمجرى المائى"، وأحدث إصابتها ، ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائى المُشار إليها، وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.​