10 مصابين بينهم 5 أطفال في انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة ابني بيتك.

دفع مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بأقرب دورية بالتنسيق مع شرطة النجدة للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير حافلة ركاب اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بجوار كمبوند شهير.

أسفر الحادث عن سقوط 10 مصابين بينهم 5 أطفال نقلوا إلى المستشفى للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث.