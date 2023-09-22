أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة
أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحى شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 33 مليونا و549 ألفا و815 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 21 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى، وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات لحضور الطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتين ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة، ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب أى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور وانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط.
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية).
روسيا تسمح لأكثر من 30 دولة بينها مصر بالتداول بسوق عملتها المحلية
اعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن صكوك الإطعام تتجاوز 36 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى، ومازال العطاء متصلا.
الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة
ساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف رسميا، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية غدا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.
الأرصاد: طقس غد حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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