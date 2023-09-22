شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وزير خارجية البرازيل بالأمم المتحدة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاجتماعات المكثفة التي يجريها السيد سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم الجمعة لقاءً مع وزير خارجية البرازيل "ماورو فييرا"، بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة بمدينة نيويورك.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي يحتفل البلدان العام المقبل بمرور مائة عام على إقامتها، بالإضافة للاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعد البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية.

كما تضمنت تصريحات السفير أحمد أبو زيد الإشارة إلى أن اللقاء شهد مناقشة امكانيات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وحول الموضوعات متعددة الأطراف، أعرب الطرفان عن تطلعهما للتعاون في إطار تجمع البريكس، كما تناولا سبل الدعم المتبادل لترشيحاتهما في المحافل الدولية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضاً التباحث بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية ومنها سد النهضة والحرب الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا واليمن وسوريا.