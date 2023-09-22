شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء على الأبواب.. اعرف أيهما أوفر فى استهلاك الكهرباء التكييف أم الدفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء و اضطرار الكثير من المواطنين إلى تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على تدفئة و التى تعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، يرصد الخليج 365 لقرائه المميزات التي تجعل تكييف الهواء على وضع ساخن أقل استهلاك للكهرباء من الدفاية، وهى كالاتي:

1-يعتبر التكييف أقل استهلاكا للكهرباء من الدفايات، خاصة وأن أي جهاز يحتوي على سخان من المتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلي في استهلاك الكهرباء، كما أن أغلب أنواع الدفايات ليس لديها قدرة الفصل، وتظل مستمرة في عمل هواء ساخن وبطيئة، ولكن التكييف استهلاكه للكهرباء أقل من الدفاية، كون لديه ميزة الفصل كل فترة، ثم العودة مرة أخرى، وهو ما يجعله أيضا أكثر أمانا من الدفاية.

2-التكييف لا يحتوي على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفريون، ويعمل التكييف بارد بالخارج وداخل الغرفة ساخن الأمر الذي يجعله لا يحرق الأوكسجين حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود في الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئا، ما يمنع انتقال الأمراض، كما أن هناك ميزة التحكم في درجة الحرارة وتنقية الجو.

3-الدفاية الكهربائية تحتوى داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.