وزيرة التضامن تشارك في افتتاح ملتقى أولادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أقيم مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار.

بدأت مراسم الافتتاح الرسمي على المسرح الكبير مراسم الافتتاح بالسلام الوطنى، تلاه فيلم عن فعاليات الملتقى المتنوعة.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بجهود القيادة السياسية التي وجهت وساندت ودعمت حصول أصحاب ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم، ما ترتب عليه ظهور طفرة حقيقية في التعامل معهم.

وأضافت: أصدرنا ما يقرب من مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة، وخصصنا حوالي ٨ مليار جنية وننشيء الآن كيانا ضخما للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتوسعنا في منظومة الرعاية الاجتماعية.

وتابعت: يبقى ملتقى أولادنا في مقدمة الفعاليات التي ندعمها، وهناك منظمات شابة صعدت للسطح وحققت نجاحا كبيرا وما زال الدمج المجتمعي هو الأساس، مؤكدة أن الدولة تعلمت الدرس.

واستهلت سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا خلال كلمتها بتقديم أصدق الدعوات لأشقائنا في المغرب وليبيا.

وقالت عبدالقادر: إنني سعيدة بما رأيته من مواهب بين أولادنا وما شاهدته من تعاون بين كافة الوزارات المعنية، لخروج هذا الملتقى بهذا الشكل المشرف، مؤكدة أن ما يحدث من دمج بين أولادنا من مصر وذوي القدرات الخاصة من دول العالم لا يحدث إلا في مصر فقط.

وتابعت عبدالقادر: نرفع هذا العام شعار "الحياة حلوة"، وهي رسالة مصر والمشاركين من ٤٠ دولة من مختلف القارات، إلى العالم كله.

أخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده وقدمه الإعلامى شريف نور الدين وأذاعته قناه اون إي.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.