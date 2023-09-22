مشاجرة بالشوم.. النيابة تحقق في إصابة شخص بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مشاجرة بالشوم، نتج عنها إصابة شخص، بنطاق قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بحبس طرفي المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول المشاجرة، وتفريغ كاميرات المراقبة إن وجدت، والاستماع إلى شهادة شهود العيان.

كانت مشاجرة قد نشبت بين عدد من الأشخاص بقرية شبرامنت في أبو النمرس، ما أسفر عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.