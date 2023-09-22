شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: توثيق الزواج والإجراءات الطبية تحفظ حقوق الزوجين ويجب الالتزام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تجهيزات الزواج من شبكة وتجهيزات منزل الزوجية هي أمور ثانوية، وعلينا تصحيح المسار مرة ثانية، مشددا على ضرورة النظر في المتطلبات الضرورية والأساسية التي تتطلبها الحياة الزوجية.

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، أن الله تعالى أراد لعقد الزواج أن يكون مكونًا حقيقيًّا للحياة الزوجية، وبدايةً لبناء مجتمع سَوِيٍّ وحقيقي، معلقا:علينا النظر في الأدوار التي تحقِّق قدسية هذا العقد حتى لا نأتي إلى هذه اللحظة التي نلجأ فيها إلى الطلاق الذي يشرِّد الأسرة ويفككها.

وطالب الدكتور شوقي علام، بضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة من ناحية سن الزواج وتوثيقه، أو الإجراءات الطبية المطلوبة؛ لأنها تدفع مفاسد كثيرة قد تحدث وتثبت حقوق الزوجين.