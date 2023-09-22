شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 800 جنيه للعاملين بالوزارة تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية، قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة، من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (8) مساجد اليوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (183) مسجدًا، منها (132) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(51) مسجدًا صيانة وتطويرًا.