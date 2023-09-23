شكرا لقرائتكم خبر عن أول محطة كهرباء بالصعيد بقدرة 4800 ميجا وات فى بن سويف .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة بنى سويف أول محطة لتوليد الكهرباء بمحافظات الصعيد و التي تم البدء في إنشائها عام 2015 و تم تشغيلها عام 2018 بقدرة 4800 ميجا وات والتي تم تنفيذها بواسطة شركة سيمنس الألمانية ضمن 3 محطات عملاقة و فيما بلى أهم المعلومات عن محطة بنى سويف العملاقة :

1-تم إنشاء المحطة بالتعاون مع شركة سيمنز لتنفيذ 3 محطات عملاقة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر و ألمانيا، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.

2-أعلنت سيمنز الألمانية أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.

3- تعمل محطة بنى سويف بكفاءة توليد تصل لـ 65%.

4-تم إنشاء المحطة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

5-تعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .

6- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو.

7-تتكون المحطة ، من 4 وحدات توليد.

8-تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة للحفاظ على البيئة وخفض انباعثات ثانى أكسيد الكربون.