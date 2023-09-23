شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى صوامع وزارة التموين بالمحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة للوزارة عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بصوامعها، نظام العقد المؤقت وبنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج، وذلك بالصوامع التابعة للشركة فى محافظات، "القليوبية ، الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، كفرالشيخ، البحيرة، الاسماعيلية، الإسكندرية ، مطروح، السويس".

وتضمن الوظائف المطلوبة

مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير جيد جدا، ومهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، بتقدير جيد جدا ، وكذلك فني كهرباء حاصل على دبلوم صنايع كهرباء ، وفنى ميكانيا، حاصل على دبلوم صنايع ، أخصائي زراعي، حاصل على بكالوريوس زراعة ، وفني زراعي، حاصل على دبلوم زراعة، وأمين عهده قمح، حاصل على دبلوم متوسط، ووزان حاصل على دبلوم متوسط ، وأن يكون لديه رخصة سارية.

ويتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الرسمى فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى يوم 15 من شهر اكتوبر المقبل

ومن شروط التقدم للوظيفة أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 عام في يناير 2024 وأن يكون من أبناء المحافظات المذكورة واجتياز الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.

وياتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الصوامع التابعة للشركة فى العديد من المحافظات حيث تعمل الصوامع حاليا وفقا لاحدث التكنولوجيا ،ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ المشروع القومى للصوامع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لانتاج الخبز المدعم بدلا من تخزين القمح فى شون تربية ومكشوفة مما ساعد على جودة انتاج الخبز المدعم والقضاء على كميات القمح التى كانت تهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية.