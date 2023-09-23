اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات بينهم بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة شقيقين؛ لاتهامهما بقتل عامل بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده.

وأسندت التحقيقات، في القضية رقم 3235 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، أن المتهمين "س. هـ" وشقيقه "م" قتلا عاملا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه؛ بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا "بندقية آلية" دون ترخيص.