شكرا لقرائتكم خبر عن "الخشت": ملف طبى لكل طالب لمتابعة حالته الصحية والكشف والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن أنه بمجرد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بالجامعة يتم إنشاء ملف طبى بالحالة الصحية لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم، لافتا إلى أنه يتم الكشف والعلاج مجانا لجميع الطلاب بمستشفى الطلبة، وفى حالة عدم وجود خدمة بالمستشفى أو عملية جراحية بمستشفى الطلبة يتم تحويل الطلاب لتلقى العلاج فى قصر العينى أو قصر العينى الفرنساوى دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.

وأكد الدكتور محمد الخشت فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" قرب انتهاء الجامعة من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أنه على مدار الإجازة الصيفية أجرت الجامعات أعمال الصيانة ومراجعة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

كما أكد على استعدادات الكليات من انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى أن قطاع شئون التعليم والطلاب بدأ في وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والكتاب، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.