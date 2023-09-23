شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة هامة حول إنقاص الوزن بأدوية السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن استخدام أدوية السكر ​لإنقاص الوزن غير صحيح لكونها تسبب انخفاض مستوى السكر بالدم والغثيان والإسهال وأعراض أخرى محتملة.​ ​ ​وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية. وأوصت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز