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83% من القراء يؤيدون تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد؟، أيد غالبية القراء  تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.

 

وأيد 83% من القراء  تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، بينما عارض 17% من القراء موضوع الاستطلاع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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