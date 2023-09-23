شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام فصل الخريف.. الأرصاد: طقس حار نهارا ونشاط للرياح على فترات متقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

يُذكر أن الكرة الأرضية تشهد اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لهذا العام حسبما اصطلح في الأوساط العلمية والإعلامية عندما تتعامد الشمس تماماً على خط الاستواء، وهي اللحظة التي تحين في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا اليوم تشرق الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماماً.

ويستمر هذا الفصل - الذي يتميز الجو فيه غالباً باعتداله عادةً بالمقارنة بالفصول الأخرى - مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة.