شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب يمر قرب الأرض غدا دون خطورة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعبر الكويكب المكتشف حديثاً (2023 SP3) بالقرب من الكرة الأرضية يوم غدا الأحد 24 سبتمبر 2023 ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: أن الكويكب (2023 SP3) يبلغ قطره 19 متراً ويتحرك بسرعة 11.7 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 328,716 كيلومتر وهو غير مشاهد بالعين المجردة.

الكويكب (2023 SP3) ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

وأضاف التقرير: لو كان هذا الكويكب في مسار اصطدام ودخل إلى الغلاف الجوي للأرض وتفكك على إرتفاع منخفض يمكن ان تتحرر عنه طاقة عالية تسبب في موجه صدمه في السماء يمكن ان تودي لتهشم زجاج المباني و وصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض في صورة أحجار نيزكية في موقع اختراقة كما حدث في روسيا في العام 2013.

وتستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.