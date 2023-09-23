شكرا لقرائتكم خبر عن ما العناصر الغذائية المسموح بها فى "اللانش بوكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتار كثير من الأمهات في إعداد اللانش بوكس لأولادهن، فما هو المسموح والممنوع، لأن ليس كل ما هو شهي صحي لأبنانا، ولابد أن يراعى في اللانش بوكس أن يحتوي على "البروتين لبناء أنسجه الجسم والمعادن والفيتامينات لتقويه المناعة ويكون به مصدر للطاقة " وذلك لضمان وصول الاحتياجات الغذائية لأبنائنا اللازمة لنموهم ونراعى أن كميه الطعام في الوجبة المتناولة خلال اليوم الدراسي يجب أن تكون حوالي 30% من احتياجاتهم اليومية

وفى التقرير التالى نتعرف على المسموح في اللانش بوكس:

1- “الجوافة – التفاح -التمر- العنب -الموز- الكمثرى -الخيار- الزيتون الجزر -البطاطا وهى مصادر المعادن والفيتامينات".

2- “عجة البيض -كريب الجبنة – البرجر والكفتة والبانيه" يتم اعدادهم منزليا -الجبن من الحليب الطبيعي وهى "مصادر البروتين".

3-“ الحلاوة الطحينة – المربى -المفتقة- العجوه -زبده الفول السوداني “ وهى "مصادر الطاقة".

4-" الفشار -الترمس -الحمص- السوداني- المكسرات -الفواكه المجففة – بسكويت بالعجوة – كب كيك" وهى "مسليات صحية".

5- الماء.

6- الحليب.