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نقابة الصناعات الغذائية تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إنه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها  الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعلن النقابة عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة العامة للصناعات الغذائية في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات.

 

ومن هذا المنطلق، تناشد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من أجل الحفاظ والاستمرار علي مسارات التنمية التي أنجزتها الدولة في عهده.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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