رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة، وذلك بالنظر لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات، موضحة أن إجمالي قيمة التكلفة لهذه المشروعات تخطت 14.5 مليار جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتة إلى أنه من بين تلك المشروعات، مشروع استكمال تطوير كورنيش النيل والنصب التذكاري، ومشروع تطوير المزرعة السمكية، وإنشاء الوحدة المحلية بمدينتي دمياط، وعزبة البرج، ومشروع إنشاء مجزر آلي، ومحجر، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية على طريق دمياط – بورسعيد، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش منطقة السنانية بمدينة دمياط، وتطوير كورنيش منطقة اللسان بمدينة رأس البر.

كما تناولت محافظ دمياط موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، خاصة ما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية والأسواق، تحقيقا للتنمية الحضرية، وذلك بمدن دمياط، ورأس البر.

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أن هناك 26 مشروعا جار تنفيذها ما بين إنشاء جديد لمحطات رفع، وصرف صحي، ومعالجة، وإنشاء شبكات انحدار، وخطوط طرد، إلى جانب تنفيذ العديد من التوسعات لمحطات مياه شرب أو صرف صحي قائمة بالفعل، لافتة إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ستصل نسبة التغطية فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب إلى 100% على مستوى المحافظة، و95% فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي.

وحول موقف مشروعات قطاع التعليم قبل الجامعي، أوضحت المحافظ أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع يصل إلى 23 مشروعاً، معظمها إنشاء جديد لمدارس تخدم مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي على مستوى المحافظة.

كما نوهت الدكتورة منال عوض إلى موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة، ومنها تطوير مستشفى رأس البر المركزي، وأعمال تطوير وصيانة مستشفى دمياط التخصصي، وكذا المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء، والتي تتضمن تنفيذ أعمال إنشاء محطات المحولات، وأعمال الصيانة ومد الكابلات وزيادة قدرات محولات الكهرباء على مستوى المحافظة، هذا إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الإسكان والثقافة، والشباب والرياضة، والري، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات من خلال المشاركة المجتمعية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن إجمالي ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات في إطار هذه المبادرة يصل إلى 545 مشروعا، بتكلفة اجمالية تتخطي 3 مليارات جنيه.

وفى إطار استعراضها لموقف مشروعات "حياة كريمة"، أوضحت المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية وعددها 12 مجمعاً، وجار الانتهاء من تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية، كما تم الانتهاء من إقامة وتطوير المدارس المخطط تنفيذها في إطار المبادرة على أرض المحافظة، كما أنه جار الانتهاء من تنفيذ وحدات ومراكز طب الأسرة، فيما تم الانتهاء من نقاط الإسعاف.

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى موقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاعات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والإدارة المحلية، والإسكان، والكهرباء، والاتصالات، والطرق.

من ناحية أخري، تناولت الدكتورة منال عوض جهود المحافظة في مجال التخطيط والتنمية العمرانية، حيث أشارت إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لمختلف مدن محافظة دمياط، كما استعرضت موقف تقنين أوضاع الأراضي من أملاك الدولة، وموقف التصالح على مخالفات البناء.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود المبذولة للتعامل مع عدد من المشكلات التي تواجه عمليات التنمية على أرض المحافظة، وكذا ما يتم بذله استجابة لمتطلبات المواطنين وحلا للمشكلات التي تواجههم.