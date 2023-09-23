مزاح انتهى بقتيل ومصاب.. أمن القاهرة يضبط طرفي مشاجرة المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في مشاجرة بالقاهرة، وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طرفي المشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة واستخدام سلاح ناري بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 3 أشخاص "أحدهما مصاب برش خرطوش بالبطن" وتم نقله للمستشفى وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وطرف ثان شخصين "توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش" - والثاني "مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم" تم نقله للمستشفى وجميعهم مقيمين بدائرة القسم؛ لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثاني باستخدام " فرد الخرطوش "نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، والتي أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثاني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.