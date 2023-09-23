شاب يشعل النيران بنفسه و12 مصابًا في 5 حوادث متفرقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الواحات البحرية - الفرافرة تحديدا الكيلو 100 ونقلوا إلى مستشفى الواحات المركزي.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا التهم سيارة نقل أمام المعهد الديني بشتيل البلد أوسيم دون إصابات مع تجنيب آثار الحريق نهر الطريق.

في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت سجل قسم شرطة العجوزة حادث سقوط من علو من شرفة العقار رقم 30 شارع وادي النيل بميت عقبة ونقله للمستشفى.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شخص شرع في التخلص من حياته في تمام الساعة 6:30 مساء أمس الجمعة إذ سكب مادة سريعة الاشتعال على جسده وأشعل النار في نفسه أمام العقار 18 شرع المنشية بمنطقة الطوابق بفيصل ويخضع للعلاج داخل مستشفى أم المصريين.

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس ركاب بحدائق أكتوبر ما أسفر عن 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وتمام سير حركة الطريق.

وأصيب شخصان في انقلاب دراجة نارية بمنطقة الـ800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، ونقلا إلى مستشفى 6 أكتوبر للعلاج مع تجنيب آثار الحادث.