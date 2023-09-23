جريمة بشعة.. لماذا أحرق أب طفليه بـ"مية نار" وأنهى حياته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع نيابة منشأة ناصر لأقوال الشهود في واقعة قيام عامل بقتل طفليه والانتحار بـ"مية نار".

كشفت التحقيقات الأولية عن نشوب مشاجرة بين العامل وزوجته دامت لفترة طويلة، في غادرت منزل الزوجية إلى أهلها، وأقامت دعوى خلع ضده.

وفور عِلم المتهم برفع قضية خلع ضده، اشترى "مية نار" ورماها على ابنيه البالغين من العمر 15، و17 سنة ما تسبب لهما في حروق من الدرجة الثالثة أودت بحياتهما، وفق التحريات.

أضافت التحقيقات أن الأب المتهم تناول ما تبقى من المادة الكاوية، فلقي مصرعه في الحال.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثامين المتوفين الثلاثة، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمهم لذويهم لدفنهم.