سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بضربة أمنية حاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "المغافلة "، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ .

وتم ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالي من متحصلات تصرفهم في الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيئ النية قاما ببيع الحديد لهما.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالي – مقص حديدي – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي والهواتف المحمولة والمبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها في مكافحة جرائم السرقات.