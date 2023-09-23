بـ "كوكتيل مخدرات".. ضبط 19 عنصرا إجراميًا بحملات أمنية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدري" الهيروين، الشابو بحوزة 7 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

وتم ضبط 3 قضايا سلاح ناري، ضُبط خلالهم (2 فرد محلى – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 842 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو، وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين ، الشابو "- 3 فرد محلي وعدد من الطلقات)، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسيوط

ضبط 39 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية –14 بندقية خرطوش- 15 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 39 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية، وتم ضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.430 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 1.100 - كمية من مخدرى "الشابو ، الأفيون") بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 286 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.