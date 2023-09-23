ضبط هيروين وبندقية آلية وميزان حساس بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، أفادت بقيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- 2 بندقية و4 خزينة وعدد من الطلقات – ميزان حساس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة.